Unfälle 800 Kilo schwere Stahlplatte fällt Bauarbeiter auf den Fuß Eine 800 Kilo schwere Stahlplatte ist einem Bauarbeiter in Schwaben auf den Fuß gefallen.

Ein Rettungsfahrzeug ist im Notfalleinsatz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Senden.„Der Mann wurde trotz entsprechender Sicherheitsschuhe am Fuß schwer verletzt“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Platte hatte sich am Dienstagabend in einem Maschinenbauunternehmen in Senden (Landkreis Neu-Ulm) aus der Verankerung eines Krans gelöst. Sie stürzte zunächst aus etwa zwei Metern Höhe auf den Boden und landete dann auf dem Fuß des 42-Jährigen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Kripo ermittelt zur Unfallursache.

