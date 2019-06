Bildung 800 Lehrer können auf Verbeamtung und Entfristung hoffen Sie arbeiten derzeit an bayerischen Schulen nur als Aushilfslehrer - mehr als 800 von ihnen können auf eine Verbeamtung oder einen unbefristeten Arbeitsvertrag hoffen.

München.Mit einem Sonderprogramm will Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) laut einer Mitteilung vom Freitag dafür sorgen, „dass es in Zukunft noch weniger befristet angestellte Lehrerinnen und Lehrer geben wird.“ Im Doppelhaushalt 2019/2020 seien dafür 808 Stellen vorgesehen, erklärte sein Ministerium in München.

Das Programm richtet sich demnach an voll ausgebildete und zugelassene Lehrkräfte, die bereits mehrere Jahre als Aushilfe an staatlichen Schulen beschäftigt waren. In einem ersten Schritt will das Kultusministerium 519 Planstellen und im nächsten Jahr weitere 289 Stellen zur Verfügung stellen.