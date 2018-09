Unfall 81-Jährige stirbt bei Zusammenstoß Die Seniorin ist mit ihrem Auto bei Passau frontal gegen einen Lastwagen geprallt. Sie war auf die Gegenfahrbahn geraten.

Mail an die Redaktion Die Polizei wurde zu einem tödlichen Unfall bei Passau gerufen. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Hutthurm.Eine 81-Jährige ist in Niederbayern mit ihrem Auto frontal gegen einen Lastwagen geprallt und tödlich verletzt worden. Zuvor sei sie am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Die Frau starb noch an der Unfallstelle in Hutthurm (Landkreis Passau). Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt.

