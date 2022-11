Cham 81-Jähriger will beim Baumfällen helfen - schwer verletzt

Ein 81-Jähriger ist bei Baumfällarbeiten im oberpfälzischen Landkreis Cham schwer verletzt worden. Auf dem Anwesen des Seniors in Willmering habe dessen Sohn einen Baum mit einer Kettensäge gefällt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach wollte der 81-Jährige ihm dabei helfen. Als der Baum am Samstag umfiel, erfasste die Baumkrone den Senior. Nachdem er befreit wurde, flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik.

dpa