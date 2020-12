Anzeige

82 Jahre alte Fußgängerin von Lkw erfasst: Schwer verletzt

Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

München.Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte die Frau beim Abbiegen an der Kreuzung offenbar übersehen. Die 82-Jährige sei auf den Boden gestürzt und danach erneut von dem Lastwagen erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Fußgängerampel habe Grünlicht angezeigt, der Lkw-Fahrer habe ebenfalls grün gehabt, erläuterte der Sprecher. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitag nicht verletzt.