Unfälle 83-Jähriger am Steuer rammt Auto: und läuft weg Ein Senior hat im Landkreis Wunsiedel einen Autounfall verursacht und ist nach einem Streit mit dem Fahrer des anderen Wagens zu Fuß geflüchtet.

Mail an die Redaktion Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Archivbild

Weißenstadt.„Der 83-Jährige hat sich erst am Samstag telefonisch bei der Polizei gemeldet - vorher war er unauffindbar“, teilte ein Sprecher mit. Der Mann hatte am Freitagabend das entgegenkommenden Auto eines 25-Jährigen gerammt. „Der 25-Jährige war aber extra an den Rand gefahren und hatte angehalten“, so der Sprecher.

Den Angaben zufolge stritten beide Männer nach dem Unfall in Weißenstadt heftig über den Schaden. Der Senior versperrte daraufhin seinen Wagen und lief weg. Die Polizei konnte ihn weder in der Nähe des Unfallortes noch in seiner zehn Kilometer entfernten Wohnung finden. „Wohin der rüstige Herr nach dem Unfall marschiert ist, hat er uns nicht verraten“. Den 83-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.