Unfälle 83-Jähriger kracht mit Auto ungebremst gegen Mauer Ungebremst ist ein 83-jähriger Autofahrer in Burtenbach (Landkreis Günzburg) mit seinem Fahrzeug gegen eine Gartenmauer geprallt.

Merken

Mail an die Redaktion Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens, auf dem Display ist der Hinweis „Unfall“ zu lesen. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild

Burtenbach.Einsatzkräfte befreiten den eingeklemmten Mann aus dem Auto und brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 83-Jährige habe am Samstag abbiegen wollen, aber nach eigenen Angaben seinen Fuß nicht mehr vom Gaspedal bekommen.