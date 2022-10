München 84-Jährige nach Unfall mit Tram schwer verletzt

Eine Tram hat in München den Rollator einer 84-Jährigen erfasst. Die Frau stürzte nach dem Zusammenstoß am Donnerstag und verletzte sich schwer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sei über einen unbeschrankten Übergang gelaufen.

dpa