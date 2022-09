Rhön-Grabfeld 84-Jährige verletzt beim Ausparken andere Seniorin schwer

Beim Ausparken hat eine 84-Jährige in Unterfranken eine andere Seniorin schwer verletzt sowie vier Autos beschädigt. Um aus der Parklücke in Bad Neustadt an der Saale (Landkreises Rhön-Grabfeld) zu kommen, setzte die Frau am Dienstagvormittag mehrmals vor und zurück und beschädigte dabei drei Autos sowie ihren eigenen Wagen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

dpa