Unfälle 84-Jähriger von Lieferwagen erfasst: Tot Der Senior war mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem Transporter erfasst wurde. Er starb noch an der Unfallstelle.

Mail an die Redaktion Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock. Symbolfoto: André Baumgarten

Waldstetten.Ein 84-jähriger Radfahrer ist in der Nähe von Waldstetten (Landkreis Günzburg) von einem Lieferwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Senior war am Dienstagnachmittag am rechten Fahrbahnrad unterwegs, als ihn der Transporter ungebremst von hinten rammte, wie die Polizei in Kempten mitteilte. Der 84-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der 68 Jahre alte Mann am Steuer des Lieferwagens erlitt einen Schock.

