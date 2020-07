Anzeige

Brände 85-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in München Eine 85 Jahre alte Bewohnerin ist bei einem Brand in einem Münchner Mehrfamilienhaus gestorben.

München.Wie Feuerwehr und Polizei am Dienstag mitteilten, war tags zuvor in der Wohnung der Dame im dritten Stock aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Während der Löscharbeiten entdeckten die Rettungskräfte in der Brandwohnung einen Rollstuhl und daneben die leblose Frau auf dem Boden. Für sie kam demnach jede Hilfe zu spät. Die restlichen Hausbewohner wurden unverletzt evakuiert und kehrten nach Ende der Lösch- und Entlüftungsarbeiten in das Haus zurück. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Nun ermitteln Brandfahnder der Kripo die Ursache des Feuers.