Familie 86 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen In Bayern sind 86 Prozent der Alleinerziehenden Frauen. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 209 000 Alleinerziehende, deren Kinder unter 18 Jahre alt waren, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Fürth mitteilte. Das war ein Rückgang von rund 11 000 im Vergleich zum Jahr 2016.

Fürth.Von den erwerbstätigen alleinerziehenden Frauen arbeiteten rund 60 Prozent in Teilzeit und 40 Prozent in Vollzeit. Bei den Männern, die sich alleine um die Kinder kümmerten, waren 88 Prozent in Vollzeit beschäftigt.