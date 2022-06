Rosenheim 87-Jährige stirbt beim Schwimmen im Chiemsee

Eine 87-Jährige ist beim Baden im Chiemsee in Rosenheim gestorben. Nachdem die Frau als vermisst gemeldet wurde, suchte ein Rettungshubschrauber das Gebiet bei Gstadt am Chiemsee ab, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Seniorin konnte nur noch tot geborgen werden. Den Angaben nach gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

dpa