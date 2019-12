Gefährdung 87-jähriger Geisterfahrer gestoppt Ein Senior aus der Oberpfalz hatte am Sonntag einen Schutzengel, als er 24 Kilometer als Geisterfahrer auf der A93 fuhr.

Mail an die Redaktion Am Sonntagabend hielt ein Senior aus dem Landkreis Tirschenreuth Polizisten aus der Oberpfalz und aus Oberfranken auf Trab. Foto: Tobias Hase/dpa

Weiden.Ein 87-jähriger Mann aus dem Landkreis Tirschenreuth beschäftigte etliche Polizeistreifen aus den Polizeipräsidien Oberpfalz und Oberfranken, als er am Sonntag gegen 22 Uhr, vermutlich bei der Anschlussstelle Marktredwitz Nord in falscher Richtung die A93 Richtung Weiden befuhr.

Um 22.30 Uhr gelang es den eingesetzten Streifen, die Irrfahrt nach 24 Kilometern Geisterfahrt zu stoppen. Bis dahin steuerte der Mann unbeirrt seinen Mercedes entgegen der Fahrtrichtung und reagierte nicht auf die Signale der Beamten, die parallel zu ihm, aber in vorgeschriebener Fahrtrichtung fuhren. Kurz vor der Anschlussstelle Falkenberg erreichte er eine eingerichtete Sperre, die ihn am Weiterfahren hinderte. Nach ersten Einschätzungen der Polizei hat der Senior vermutlich die Einfahrt zur Autobahn verwechselt und dabei einen Schutzengel in der Vorweihnachtszeit mit an Bord gehabt, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Weiden. Glücklicherweise entstand kein Sach- und Personenschaden.

Da zum derzeitigen Ermittlungsstand eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden konnte, erwartet den aus der nördlichen Oberpfalz stammenden Mann eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige. 130 Euro Bußgeld und einen Punkt sieht der Bußgeldkatalog dafür vor. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, dann bittet die Verkehrspolizei Weiden sie, sich unter Telefon (0961) 401-410 zu melden. (pm/wo)

