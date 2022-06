Unfall 87-Jähriger missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Ein 87-Jähriger hat in Ingolstadt mit seinem Motorroller an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und ist bei einem anschließenden Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Senior schwebt nach Polizeiangaben in einem Krankenhaus in Lebensgefahr. Er kollidierte demnach am Mittwochvormittag beinahe ungebremst mit dem Auto eines 25-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Der Autofahrer blieb unverletzt.

dpa