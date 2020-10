Anzeige

Unfälle 89-Jährige stirbt nach Rollator-Sturz auf Straße Nach einem Sturz auf die Straße mit ihrem Rollator ist eine 89-Jährige in Oberbayern gestorben.

Siegsdorf.Die Frau habe sich beim Fallen schwer verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie starb am Freitag im Krankenhaus. Zu einem Zusammenstoß mit einem Auto sei es bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag nicht gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, um herauszufinden, wie die 89-Jährige von dem Fußgängerweg in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) gestürzt ist.