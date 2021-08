Anzeige

Notfälle 89-Jähriger tot im Leitgeringer See in Oberbayern Ein 89-Jähriger ist leblos aus dem Leitgeringer See bei Tittmoning in Oberbayern geborgen worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Tittmoning.Die Todesumstände seien noch nicht geklärt, teilte die Polizei am Samstag mit. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es zunächst keine. Badegäste hatten den Körper des Mannes am Freitagnachmittag in dem See im Landkreis Traunstein entdeckt. Reanimationsversuche von Ersthelfern und Rettungskräften brachten nichts.

© dpa-infocom, dpa:210814-99-838625/2