Bahn 9-Euro-Ticket an Pfingsten: „Besser als gedacht“

Das 9-Euro-Ticket hat am Pfingstwochenende in Bayern zusätzliche Nutzer in Bahnen und Busse gelockt. Ein großflächiges Chaos blieb allerdings aus. An Pfingsten sei immer viel los, sagte Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn. Dieses Jahr sei es noch eine Stufe mehr gewesen als vor Corona. Hier hätten sich die bestehenden Engpässe und Probleme des öffentlichen Nahverkehrs gezeigt.

dpa