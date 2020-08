Anzeige

Kriminalität 91-Jährige beim Ladendiebstahl erwischt Eine 91-Jährige ist in einem Supermarkt im oberbayerischen Freising beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Freising.Die Frau hatte nach Polizeiangaben vom Sonntag Lebensmittel im Wert von rund 35 Euro in ihren Rollator gepackt. Ein Ladendetektiv habe sie am Ausgang gestoppt. Gegen die 91-Jährige wurde nach dem Vorfall am Samstag Anzeige erstattet. „Sie war bisher nicht polizeibekannt“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.