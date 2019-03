Fussball 96-Stürmer Jonathas glaubt an Klassenerhalt Der brasilianische Stürmer Jonathas glaubt vor dem wichtigen Abstiegskampfduell beim FC Augsburg weiter an den Klassenerhalt seines Vereins Hannover 96.

Mail an die Redaktion Hannovers Jonathas jubelt auf dem Spielfeld. Foto: Fabian Sommer/Archiv

Hannover.„In unserer Situation ist jetzt jedes Spiel ein Finale - egal, ob auswärts oder zu Hause“, sagte der 30-Jährige in einem „Sportbuzzer“-Interview (Freitag). Trotz des vorletzten Tabellenplatzes in der Fußball-Bundesliga und der miserablen Rückrunden-Bilanz von sieben Niederlagen in acht Spielen habe er „keine totale Verunsicherung bei der Mannschaft feststellen können“, sagte Jonathas. „Das Team weiß genau, worum es geht.“ Das Spiel in Augsburg findet am Samstag um 15.30 Uhr statt.