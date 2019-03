Verkehr A3 am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen nachts gesperrt Wegen Brückenabbrucharbeiten wird die Autobahn 3 am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen in Richtung Regensburg von Freitag bis Sonntag jeweils nachts (29.

Mail an die Redaktion "Gesperrt" wird auf der Autobahn auf einem Polizeifahrzeug angezeigt. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Nürnberg.März bis 31. März) gesperrt. Die Sperrungen dauern jeweils von etwa 22.00 Uhr bis gut 6.00 Uhr, wie die Autobahndirektion Nordbayern am Mittwoch mitteilte. Der Verkehr in Richtung Regensburg wird über die A73 und die Anschlussstelle Eltersdorf umgeleitet. Außerdem muss der Verkehr in Richtung Frankfurt einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Grund der Sperrung ist nach Angaben der Autobahndirektion der Abbruch des zweiten Teils des Kreuzungsbauwerks an den Autobahnen A73 und A3.