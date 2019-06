Baustelle A3-Auffahrt wird einen Tag lang gesperrt Die Anschlussstelle Rosenhof wird kommende Woche kurzzeitig geschlossen, um Asphaltarbeiten vornehmen zu können.

Eine Anschlussstelle der A3 wird kommende Woche für einen Tag gesperrt.

Regensburg.Die Autobahndirektion Südbayern teilt mit, dass von Dienstag, den 11. Juni ab etwa 6 Uhr bis Mittwoch, den 12. Juni um 6 Uhr die Auffahrt auf die A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg an der Anschlussstelle Rosenhof für den Verkehr gesperrt ist. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Anschlussstelle Neutraubling zu nutzen. Das Abfahren von der Autobahn ist an der Anschlussstelle Regensburg in beiden Fahrtrichtungen möglich, in Fahrtrichtung Passau kann auch auf die Autobahn gefahren werden.

Die Sperrung der Auffahrt an der Anschlussstelle Rosenhof in Fahrtrichtung Nürnberg ist der Autobahndirektion zufolge notwendig, um den Beschleunigungsstreifen und den Zubringer am Übergang zur neuen Fahrbahn zu asphaltieren. Die Richtungsfahrbahn Nürnberg, die nördliche Fahrbahn der A 3, wird seit Januar 2019 zwischen der Anschlussstelle Neutraubling und östlich der Anschlussstelle Rosenhof dreispurig erweitert. Die Asphaltierung ist Teil dieser Arbeiten.

