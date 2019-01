Verkehr A3-Ausbau: Arbeiten gehen weiter Ab 18. Januar wird zwischen den Anschlussstellen Neutraubling und Rosenhof die Fahrbahn verbreitert.

Mail an die Redaktion Eine Kolonne von Autos und Lastwagen schiebt sich über die A3: An den Baustellenabschnitten brauchen die Autofahrer Geduld. Foto: Uwe Moosburger/altrofoto.de

Regensburg.Planmäßig startet ab Freitag, den 18. Januar 2019 im Rahmen des Ausbaus der A 3 bei Regensburg die Fahrbahnverbreiterung der Autobahn von 4 auf 6 Fahrstreifen zwischen den Abschnitten Neutraubling und der Anschlussstelle Rosenhof, wie die Autobahndirektion Südbayern mitteilte. Während der gesamten Bauzeit wird eine vierspurige Verkehrsführung sichergestellt. Die Arbeiten werden bis Jahresende 2019 abgeschlossen sein.

Ablauf der Arbeiten

Die Vorarbeiten sind bereits angelaufen und finden vor allem nachts statt. Für die Verkehrsteilnehmer spürbar wird die Baustelle ab dem 18. Januar, wenn der Verkehr auf der südlichen Fahrbahn in Fahrtrichtung Passau nach außen auf den Standstreifen gedrückt wird. Das schafft den notwendigen Platz für die komplette Verlegung beider Fahrtrichtungen auf die südliche Fahrbahn etwa eine Woche später. In diesem Zustand wird die nördliche Fahrbahn (Fahrtrichtung Nürnberg) in der ersten Jahreshälfte auf drei Fahrspuren verbreitert. In der zweiten Jahreshälfte wird die südliche Fahrbahn auf drei Fahrspuren verbreitert, während der Verkehr dann vollständig über die bereits erneuerte nördliche Fahrbahn geleitet wird. Im Bereich der Baustelle gilt ein Tempolimit von 80 Kilometer pro Stunde.

Lärmschutz wird gebaut

Zeitgleich mit der Verbreiterung der jeweiligen Fahrbahn werden auch die Lärmschutzeinrichtungen neu gebaut. Seit Februar 2018 wurden die notwendigen Vorarbeiten geleistet. Unter anderem war der Neubau der Brücke am Umspannwerk Neutraubling und einer landwirtschaftlichen Brücke am 19. Oktober 2018 fertiggestellt worden. Diese zwei von vier im Jahr 2018 fertiggestellten Brücken sind nun für eine Breite von sechs Fahrspuren ausgelegt. Auch hatte die Autobahndirektion die Fahrbahn im Abschnitt bereits provisorisch verbreitert, um Platz für die Baustellenverkehrsführung zu schaffen.

Nachtarbeiten möglich

Die Autobahndirektion Südbayern und die mit dem Ausbau beauftragten Unternehmen sind nach eigenen Angaben bestrebt, die Bauzeiten und -abläufe so zu gestalten, dass die damit verbundenen Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer und Anwohner möglichst gering ausfallen. Dafür ist es auch möglich, dass in den Nachtstunden gebaut wird. Besonders lärmintensive Arbeiten werden aber ausschließlich tagsüber durchgeführt.

Wichtige Termine

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus stehen 2019 vier Vollsperrungen der A 3 an. Diese werden jeweils von Samstag, 20.30 Uhr bis Sonntag, 14.00 Uhr an folgen-den Wochenenden stattfinden: 16./17. Februar 2019, 25./26. Mai 2019, 20./21. Juli 2019 und 30. November/1. Dezember 2019.

Notwendig sind die Vollsperrungen für die Errichtung einer Behelfsbrücke an der Anschlussstelle Neutraubling und für den Abbruch und Neubau der Brücken Unterislinger Weg und Kreuzhofstraße. Beide Bauwerke werden bereits ab Ende Januar 2019 für den die Autobahn kreuzenden Verkehr gesperrt. Neben diesen zwei querenden Brücken werden auch die Unterführungen Landshuter Straße, Max-Planck-Straße/B 15 sowie Junkersstraße im Jahresverlauf ab 2019 erneuert bzw. verbreitert.

Zum Ausbauprojekt

Die A 3 wird zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und Anschlussstelle Rosenhof auf einer Länge von knapp 15 Kilometern von bisher zwei Fahrspuren auf künftig drei Fahrspuren je Fahrtrichtung erweitert. Die Bauarbeiten hierfür begannen im Februar 2018 und sind auf 6 Jahre ausgelegt. Im Jahr 2018 wurden bereits vier von insgesamt 16 Brücken neu gebaut oder verbreitert. Zudem wurden zahlreiche Arbeiten im Umfeld der Autobahn sowie an benachbarten oder querenden Straßen begonnen oder bereits fertiggestellt.

