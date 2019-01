Verkehr A3 bei Sinzing: Noch eine Spur gesperrt Ein Autotransporter stand auf der Autobahnbrücke in Flammen. Die Bergung dauert an, Richtung Regensburg gibt’s Stau.

Mail an die Redaktion Auf der Autobahnbrücke stand ein Autotransporter in Vollbrand. Foto: FF Sinzing

Regensburg.Auf der Autobahn A3 bei Sinzing ist nur noch eine Fahrspur in Richtung Regensburg gesperrt, Richtung Nürnberg sind beide Spuren befahrbar. Auf der Trasse Richtung Regensburg herrscht aktuell aber noch großer Rückstau.

Auf der Autobahnbrücke war am Freitag gegen 7.30 Uhr ein ungarischer Autotransporter in Brand geraten. Wegen des Risikos umherfliegender Fahrzeugteile wurde die A3 zunächst in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Bergung des Transporters und die Aufräumarbeiten dürften noch einige Zeit andauern, so ein Polizeisprecher gegen 12.30 Uhr.

Bei dem Brand des Transporters, der acht Fahrzeuge geladen hatte, wurde niemand verletzt, so die Auskunft der Polizei. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Flammen waren gegen 9 Uhr gelöscht. Dabei gestalteten sich die Löscharbeiten als schwierig. Der Brand hatte sich mitten auf der Brücke ereignet.

Das Fahrzeug war in der Einsatzzentrale zunächst als Pannen-Lkw gemeldet. Offenbar war kein Unfall, sondern wohl eher ein technischer Defekt Ursache für das Feuer, so erste Einschätzungen.

