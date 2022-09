Brückenarbeiten A3 in Unterfranken wird nachts gesperrt

Die A3 in Unterfranken ist ab Dienstag drei Nächte lang streckenweise gesperrt. Die etwa 16 Kilometer lange Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Rottendorf und Kitzingen-Schwarzach ist jeweils ab 20 Uhr bis um 6 Uhr am Folgetag geplant, teilte die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG am Freitag mit. Umleitungen werden ausgeschildert. Grund sind Brückenarbeiten.

dpa