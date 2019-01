Unfälle A3: Lkw-Anhänger walzt Leitplanke nieder Ein mit einem Hubschrauber beladener Lkw-Anhänger hat auf der A3 bei Kirchroth so einen langen Stau verursacht.

Merken

Mail an die Redaktion Der Hubschrauber musste mit einem speziellen Tragegeschirr geborgen werden. Foto: Alexander Auer

Kirchroth.Ein Sattelzug war in der Nacht zum Montag auf der A3 Richtung Regensburg unterwegs, als der Anhänger sich verselbstständigte, so nach rechts ausscherte und in die Leitplanke geriet. Wie die Verkehrspolizei Deggendorf am Montagvormittag mitteilte, walzte der Lkw aufgrund eines technischen Defekts hinter der Anschlussstelle Kirchroth (Landkreis: Straubing-Bogen) auf einer Strecke von etwa 150 Metern die Leitplanke nieder und kam dann zum Stehen. Der Lkw selbst stand laut Verkehrspolizei zu diesem Zeitpunkt auf der A3, der Aufleger dagegen hing mitsamt der Ladung schräg zur Fahrbahn über der Leitplanke.

Beladen war der Tieflader mit einem etwa zwei Tonnen schweren Hubschrauber, der gebraucht erworben wurde und der mit dem Lkw nach Polen transportiert werden sollte. Der Hubschrauber hat einen Wert von 3,2 Millionen Euro und wurde nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall nicht beschädigt. Um ihn auch bei der Bergung nicht zu beschädigen, musste zunächst ein Spezialfahrzeug mit einem Tragegeschirr auf die Autobahn 3 gebracht werden.

Für die Bergung des Hubschraubers musste die A3 zeitweise voll gesperrt werden. Mittlerweile (Stand: 12 Uhr) ist der linke Fahrstreifen wieder freigegeben, es staut sich aber noch immer. Die Bergung des Tiefladers dürfte nach Auskunft der Verkehrspolizei Deggendorf „nicht mehr allzu lange dauern“. Denn: „Der größte Teil ist mit der Bergung des Hubschraubers geschafft.“

Verletzt wurde bei dem Unfall um halb zwölf nachts niemand. Der Schaden am Lkw könne noch nicht beziffert werden. Es müsse davon ausgegangen werden, dass alleine an der Leitplanke ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sei, so die Verkehrspolizei.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.