Verkehr A3 nach Lkw-Unfall gesperrt: Fahrerin leicht verletzt

Auf der Autobahn 3 in Niederbayern ist am Dienstag ein Lastwagen umgekippt. Dabei verteilten sich Eisenspäne auf der Fahrbahn, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Autobahn 3 wurde am Nachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

dpa