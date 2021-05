Anzeige

Unfälle A3 nach tödlichem Unfall stundenlang gesperrt Ein 34-Jähriger ist auf der Autobahn 3 mit seinem Kleintransporter auf einen Sattelzug aufgefahren und tödlich verunglückt.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Schlüsselfeld.Der Mann habe am Donnerstagnachmittag offenbar das Stauende zwischen den Anschlussstellen Geiselwind (Landkreis Kitzingen) und Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) nicht rechtzeitig bemerkt, teilte die Polizei mit. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der Fahrer des Sattelzugs sei nicht verletzt worden. Die A3 sei in Richtung Nürnberg für mehrere Stunden gesperrt worden, um den Unfall aufzunehmen und die Fahrzeuge abzuschleppen.

