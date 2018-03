Unfälle A3 nördlich von Würzburg gesperrt Im Landkreis Aschaffenburg war in der Nacht ein Lkw auf einen anderen aufgefahren. Beide Fahrzeuge brannten völlig aus.

Merken

Mail an die Redaktion Die A3 ist nach einem Unfall gesperrt. Foto: André Baumgarten

Weibersbrunn.Nach einem Unfall mit zwei ausgebrannten Lastwagen am frühen Dienstagmorgen ist die Autobahn 3 im Spessart vorübergehend komplett gesperrt. In Fahrtrichtung Nürnberg wird die Sperrung der A3 voraussichtlich bis in den morgendlichen Berufsverkehr andauern, sagte ein Sprecher der Polizei in Würzburg.

Zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Rohrbrunn (Landkreis Aschaffenburg) war in der Nacht ein Lastwagen auf einen anderen aufgefahren. Die mit Schokolade und Bauteilen beladenen Fahrzeuge fingen Feuer und brannten vollständig aus. Ein Mensch wurde leicht verletzt, genauere Angaben gab es zunächst nicht. Die Sperrung in Fahrtrichtung Frankfurt sollte in den frühen Morgenstunden nach Abschluss der Löscharbeiten wieder aufgehoben werden.

Mehr Polizeimeldungen aus Bayern lesen Sie hier.