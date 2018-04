Verkehr A3-Sperrung: Anwohner schimpfen Für Pendler und Nachbarn wird der Autobahn-Ausbau zur Belastungsprobe: Sie müssen mehr Zeit einplanen und Umwege fahren.

Von Louisa Knobloch

Mail an die Redaktion Aktuell wird auch die Kreuzung an der B 8 zwischen Barbing und Neutraubling ausgebaut. Was Anwohner ärgert ist laut offiziellen Angaben „intensiv mit dem sechsstreifigen Ausbau der A3 abgestimmt worden“. Foto: Gruber

Regensburg.Robert Böhm ärgert sich: Er ist einer von vier Barbinger Landwirten, die Flächen südlich der Autobahn A3 haben. Da im Zuge des Autobahnausbaus seit Mitte März die landwirtschaftliche Überführung am Umspannwerk Neutraubling gesperrt ist, müssen die Landwirte nun die Hauptstraßen nutzen – und stehen oft im Stau. „Das macht es schwierig, unsere Flächen zu bewirtschaften“, sagt Böhm. Die Situation sei schon jetzt problematisch. Wenn der Ausbau erst richtig losgeht, wird es wohl noch schlimmer werden, befürchtet er. „Und wenn der Verkehr weiter so zunimmt wie in den letzten Jahren, dann sind wir am Ende des Autobahnausbaus genauso weit wie wir jetzt sind“, so Böhm.

Erschwerend kommt für die Anwohner hinzu, dass es südlich von Barbing noch eine weitere große Baustelle gibt: Die Staatsstraße 2660 (ehemals B 8) wird an der Kreuzung Richtung Neutraubling verbreitert, in Fahrtrichtung Straubing ist sie stellenweise komplett gesperrt. „Warum muss man das gerade jetzt während des A3-Ausbaus machen und nicht davor oder danach?“, fragt sich Böhm. Auf der Internetseite der Gemeinde Barbing heißt es dazu, die Baumaßnahme sei „intensiv mit dem sechsstreifigen Ausbau der A3 abgestimmt worden“. Sie werde „im Kreuzungsbereich zu mehr Leistungsfähigkeit führen, bevor im Jahr 2019 die Hauptarbeiten auf der Strecke der A3 beginnen“.

Arbeitsweg: Zeit verdoppelt sich

Viele Pendler spüren bereits jetzt, dass sie in den nächsten sechs Jahren mehr Zeit für den Weg in die Arbeit einplanen müssen: Michael K. (Name geändert) fährt jeden Tag vom Regensburger Westen nach Wörth und braucht für die Strecke nun 20 Minuten länger. „Statt um 7.20 Uhr fahre ich jetzt schon um 7 Uhr los, um pünktlich um 8 Uhr in der Arbeit zu sein“, berichtet er. Von der Situation ist Michael K. genervt: Oft staue es sich bereits am Kreuz Regensburg. Einen Vorschlag, wie man die Situation auf der A3 etwas entspannen könnte, hätte er: „Wenn man die Ersatzspuren etwas breiter machen würde, käme es vermutlich zu weniger Staus. Aktuell passt ein breiteres Auto wie ein SUV nicht an einem Lkw vorbei.“

Für Gisela Sedlmayer hat sich die Wegzeit von 20 auf 40 Minuten verdoppelt. Sie pendelt von Undorf nach Regensburg, entweder über die Autobahn oder – häufiger – über die B 8. „Man weiß überhaupt nicht mehr, wo man langfahren soll – überall ist es eine Katastrophe“, sagt sie. Das Problem seien mangelnde Ausweichrouten: „Wenn die Autobahn verstopft ist, staut sich in Regensburg alles zurück.“ Früher losfahren, um die Hauptverkehrszeiten zu umgehen, kann die Mutter von Zwillingen auch nicht: „Der Kindergarten macht erst um 8 Uhr auf.“

Manche meiden die Autobahn inzwischen auch ganz, wie Anja Schmid aus Tegernheim. Dreimal die Woche pendelt sie beruflich nach Undorf: „Da habe ich nur zwei Möglichkeiten, über die Donau zu kommen – entweder über die Autobahn oder über die B 8 bei Etterzhausen.“ Obwohl sie beim Weg durch die Stadt auch neuralgische Punkte wie die Kreuzung beim Donaueinkaufszentrum oder den Pfaffensteiner Tunnel passieren muss, zieht Anja Schmid diese Strecke der Autobahn vor. „Da bin ich insgesamt gesehen schneller.“ Statt 25 Minuten benötigt sie morgens aber trotzdem oft 40 Minuten oder in Ausnahmefällen gar 60 Minuten: „Wenn irgendwo der kleinste Unfall passiert, dann ist alles dicht.“ Die Autobahn hätte schon längst ausgebaut werden müssen, findet Schmid. „Jetzt ist es soweit und das Chaos ist perfekt.“

Katja Rußwurm, Pressesprecherin am Universitätsklinikum Regensburg, bleibt trotz des Ausbaus weiterhin auf der Autobahn. „Die Umleitungsstrecken sind meiner Erfahrung nach auch oft voll“, sagt sie. Jeden Morgen um 7 Uhr startet Rußwurm von Straubing aus nach Regensburg. Etwas hat sich aber doch geändert: „Ich schaue mir jetzt immer die aktuellen Verkehrsmeldungen an, bevor ich losfahre.“

Umweg wegen gesperrter Brücke über die A3

Corinna Wache ist Teil einer Fahrgemeinschaft, die von Blaibach im Bayerischen Wald nach Regensburg pendelt. Morgens geht es bereits um 5 Uhr los – damit kommen die Pendler dem Berufsverkehr zuvor. Beim Rückweg am Nachmittag herrscht allerdings oft zähfließender Verkehr. „Da brauchen wir etwa zehn bis 15 Minuten länger“, sagt Wache. Ihr ist aufgefallen, dass sich in letzter Zeit die Unfälle häufen. „Ich habe den Eindruck, dass die Leute nach der Baustelle wieder Gas geben – und dann kracht es öfters.“

Ein Gegner des Autobahnausbaus ist Dr. Wolfgang Sieber, Chefarzt der Pneumologie (Lungenheilkunde) an der Kreisklinik Wörth, der täglich mit dem E-Auto von Nittendorf zu seinem Arbeitsplatz pendelt. Er rechnet damit, dass die Feinstaubbelastung für die Bürger in Stadt und Landkreis durch den sechsspurigen Ausbau noch zunehmen wird. Rechnerisch kommt es Sieber zufolge bereits heute in der Region zu rund 200 vorzeitigen Todesfällen durch Feinstaub und etwa 30 durch Stickoxide (NOx). Der Lungenexperte und Umweltmediziner würde sich einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs wünschen – er selbst hat sich bereits ein RVV-Jahresticket besorgt, um dem Stau auf der Autobahn ausweichen zu können.

Christian Schubert und seine Familie wohnen seit Januar im Neubaugebiet an der „Papstwiese“ in Burgweinting. Für sie ist weniger der Stau das Problem, sondern die Sperrung der Überführung Markomannenstraße bis Ende November. „Diese Brücke war für uns sehr praktisch – etwa, um zum Einkaufen zu fahren oder mit dem Rad in die Arbeit.“ Wenn man jetzt mit dem Kinderwagen zum Supermarkt gehen wolle, sei das ein Riesenumweg, sagt Schubert.

