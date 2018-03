Unfälle A3 vorübergehend komplett gesperrt Im Landkreis Aschaffenburg krachte ein Lkw auf einen anderen, der auf der Zufahrt zu einer Raststätte parkte.

Mail an die Redaktion Die A3 ist nach einem Unfall gesperrt. Foto: André Baumgarten

Weibersbrunn.Zwei Lastwagen sind nach einem Zusammenstoß auf der Autobahn 3 im Landkreis Aschaffenburg vollständig ausgebrannt. Auf der Zufahrt zu einer Raststätte hatte nach Polizeiangaben einer der Transporter am frühen Dienstagmorgen unbeleuchtet auf der Fahrbahn gestanden – der Fahrer des anderen Lkws realisierte das zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Warum der Fahrer des ersten Lastwagens an dieser ungünstigen Stelle geparkt hatte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Die mit Schokolade und Bauteilen beladenen Fahrzeuge seien sofort in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt.

Für den Feuerwehreinsatz wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Rohrbrunn für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt – am frühen Morgen wurde sie wieder freigegeben. Im Berufsverkehr sei es noch zu leichten Behinderungen wegen Gaffern gekommen, teilte die Polizei mit. Die Bergungsarbeiten dauerten zunächst an.

