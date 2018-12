Unfälle

A8 in Richtung Salzburg nach Unfall stundenlang gesperrt

Die stark befahrene Autobahn 8 ist am Donnerstag nach einem Lastwagen-Unfall am Chiemsee in Richtung Salzburg für mehr als neun Stunden gesperrt worden. Ein Sattelzug war am Morgen zwischen Grabenstätt und Bergen (Landkreis Traunstein) aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Leitplanke gekracht und umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Der 38 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.