Unfälle A8: Vollsperrung und Löscharbeiten nach Unfall Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Autobahn 8 bei Augsburg müssen Autofahrer am Freitagmorgen mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa

Gersthofen.Nach Angaben der Polizei brannten auf Höhe der Raststätte Edenbergen (Landkreis Augsburg) am Morgen zwei Unfallautos. Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten war die A8 zwischen Neusäß und Adelsried in Fahrtrichtung München am Morgen vollgesperrt, es kam zu einem erheblichen Rückstau.

Nach ersten Erkenntnissen waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, darunter ein Lkw. Ein Mensch wurde schwer, ein weiterer leicht verletzt. Die Ursache sowie der Unfallhergang waren noch unklar. Wie lange die Vollsperrung andauern soll, war ebenfalls nicht bekannt.