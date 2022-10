Verkehr A9 kurz vor München: Verkehrsreichste Straße in Bayern

Auf der Autobahn 9 zwischen der Anschlussstelle Garching Süd und dem Autobahnkreuz München Nord sind in Bayern die meisten Fahrzeuge unterwegs - und zwar 134 264 pro Tag. Dies zeigen die Ergebnisse der Straßenverkehrszählung 2021, die das bayerische Verkehrsministerium am Montag in München vorstellte. Dafür sei im vergangenen Jahr an rund 9500 Standorten in ganz Bayern gemessen worden.

dpa