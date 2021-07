Anzeige

Verkehr A94: Unfälle mit fünf Verletzten Eine 77-jährige Autofahrerin ist auf der Autobahn in die falsche Richtung gefahren. Unfälle mit Verletzten waren die Folge.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Töging am Inn.Eine 77-jährige Autofahrerin ist auf der Autobahn in die falsche Richtung gefahren. Unfälle mit Verletzten waren die Folge. Die Frau war nach Angaben der Polizei in Richtung Passau unterwegs, als sie nach der Anschlussstelle Töging am Inn (Landkreis Altötting) aus unbekannten Gründen wendete und in die Gegenrichtung nach München fuhr.

Zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren konnten der Falschfahrerin mit ihren Autos noch ausweichen, stießen dann aber untereinander zusammen. Ein nachfolgender Wagen kollidierte mit der Falschfahrerin. Dabei wurde die 77-Jährige schwer verletzt. In der Folge kam es auch noch zu Auffahrunfällen von drei weiteren Autos. Die Seniorin und vier Leichtverletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Die A94 war in Richtung Passau laut Polizei für rund drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (dpa)