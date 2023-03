Übernahme Aachener Modekette: Potentieller Interessent für Kaufhof

Die Aachener Modegruppe, potenzieller Interessent für die Fortführung der von Schließung bedrohten Galeria-Kaufhof-Filialen, will sich bis Freitag zur Zukunft der Häuser in Coburg und Nürnberg-Langwasser äußern. „Ich gehe davon aus, dass wir uns in den nächsten 48 Stunden zu beiden Standorten äußern können und werden“, teilte Geschäftsführer Friedrich Göbel am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit.

dpa