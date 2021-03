Anzeige

Corona Ab April wird deutlich mehr geimpft Gesundheitsminister Holetschek: In einem Monat gibt es reichlich Impfstoff. Dann könnten auch Hausärzte eingebunden werden.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Jetzt ist die Polizei zum Impfen dran: Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) beim Start der Corona-Impfungen der bayerischen Ordnungshüter in dieser Woche Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg.Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) möchte so schnell wie möglich die Hausärzte in die Corona-Impfungen einbinden. Der CSU-Politiker sagte am Mittwochabend im (virtuellen) Gespräch mit dem Regensburger Presseclub: „Von mir aus kann das sehr schnell gehen“. Erste Pilotprojekte gebe es schon. Es müssten aber noch einige Voraussetzungen geschaffen werden. Zur gleichen Zeit tagten Bund und Länder in Berlin zur weiteren Corona-Politik und besprachen eben auch dieses Thema.

########### #### #########

######### ######### ### ############# ######## #########. ############ ########## #### ##### ##########. ## #########, ##### ####### ########## ##### ######, ######## ##########: ###### #### ### ########### ### ##### ### ### ##### ########. ##### ##### ### ### ############ ### ##### ######## ### ###### ########. ### ###### #### ########. #### ### ######## ##########, #### ### ##### ### ####### ######### ####: „### ##### ##### ##.“ ### ######## ####### #### ##########, #### ####### ##### ##### ########### ####### ##### ######### #######.

###### ### ######### ### ## #### ####, ###### #### ### ########## ### #### ##-######## ####### ########## ######, ### ##### ##### ####, #### #### ##### ## ###### #####.

## #### ########### ###### #### ######## ### ################### # ### ### #######, ###### ####### ##### ############## ####### #####, ######## ### ############# # ############. ## #### ######### ######### ###, #### ########### ##### ### #############. #### ##### ### ############### ########. ##### ##### ####, #### #### ### ########-######### ########## ######## ########## ### ### ####### ######## (####### & #######, #######) ##########, ### ## ########## ###### ########## #####.

#### ######### ###########

## #### ### ######### ### ###### #########, #### ## ####### #####, #### ## ###. ## ### ######## ####### ####, ###### ########### ######### ####### (################). ########## ####### ### ### ####, ### ##### ## ### ### ## ### ## ##### ### ### ### ### ######### ### ### ## ### ########### ############. ##### ##### #### #### ####- ### #############. ## ##### ###### ### ########### ### ###### ###### #######? ########## #### #### ######: „#### ### ################ #### ###, ###### ### ## ###### ###### ####.“

###### ###### #### ###########. ###### #### #### ######### ########, ### ###### #,# ######### ##### #########. ### ###### ########## ### ######## ########## ######. ### ### ######## #### #### #### ###### #####, ####: ### ### ### ################# ### ######### ###### ### ############## #########?

### #### ### ####### ########, ####### #### ### ############## ######## ###### ###### ##########, #### ## #########, ############ ### ###### ######## #### ########## ########? ########## ######## ##### #########, #### #### ####: „### ### ### ################### ###### ##### ############ ### ### ###################.“