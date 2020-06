Anzeige

Corona Ab Montag lockert sich Bayern weiter Die Staatsregierung fährt die Gegenmaßnahmen wieder ein wenig herunter. Eine Übersicht, was sich im Freistaat ändert.

Von Marco Krefting, Christoph Trost und Marco Hadem

1. Kann ich wieder eine größere Party feiern?

Ja – sofern es sich um Familienfeiern wie Hochzeiten oder Geburtstage handelt. Ab Montag sind in Innenräumen bis zu 50 Personen erlaubt, im Freien dürfen es sogar maximal 100 sein. Partys im Sinne eines Discobesuchs bleiben tabu. Auch öffentliche Festivitäten fallen unter das Verbot von Großveranstaltungen, das bis Ende August gilt.

2. Darf die Stammtischrunde zusammenkommen?

Ja. Zum einen wurden die Kontaktbeschränkungen gelockert: Seit Mittwoch dürfen zehn Personen im öffentlichen Raum zusammenkommen, die nicht mehr zwingend aus höchstens zwei Haushalten sein müssen. Das Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Maskenpflicht gelten aber weiterhin. Zum anderen gelten die Lockerungen für Veranstaltungen beispielsweise auch für Vereinssitzungen.

3. Was ist mit der Sperrstunde und kann man mehr shoppen?

An den Öffnungszeiten der Geschäfte ändert sich nichts, aber es dürfen mehr Menschen in einen Laden. Ab Montag können sich in Geschäften rund doppelt so viele Menschen pro Quadratmeter aufhalten wie bisher. Genau genommen muss der Handel andersrum denken: Zulässig ist eine Person pro zehn Quadratmeter – so kann jeder ausrechnen, wie viele Menschen in sein Geschäft dürfen. Bislang war nur eine Person auf 20 Quadratmetern erlaubt. Die neue Grenze gilt auch in Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Museen und Zoos.

4. Brauchen die Mitarbeiter weiterhin Masken?

Wenn sie an Kassen oder Theken von Ladengeschäften oder an Rezeptionen sitzen, die etwa durch Glasscheiben zuverlässig geschützt werden, entfällt die Pflicht für eine Mund-Nasen-Bedeckung.

5. Wo ist eigentlich Schwimmen möglich?

Freibäder sind schon länger geöffnet. Auch wenn das Wetter wieder besser wird, dürfen ab Montag Hallenbäder, Innenbereiche von Thermen und Hotelschwimmbäder samt Wellness-Bereichen wieder besucht werden.

6. Bleiben die bayerischen Kinos so leer wie bisher?

Das muss nicht sein. Bei Kulturveranstaltungen sind ab Montag mehr Zuschauer erlaubt – in Innenräumen bis zu 100 mit zugewiesenen Sitzplätzen, in Außenbereichen bis zu 200. Auch hier gilt die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Verdopplung der Höchstzahl bei den Besuchern soll der Kulturbranche entgegenkommen. Wegen der bisherigen Auflagen waren viele Veranstaltungen für Organisatoren und Betriebe unwirtschaftlich.

7. Ist Sportunterricht an Schulen wieder möglich?

An bayerischen Schulen ist ab sofort wieder Sportunterricht erlaubt– wenn auch unter Auflagen im Rahmen eines Hygieneplans. Oberstes Gebot sind die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern und die Einhaltung der Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten. In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 60 Minuten.

8. Wie sieht es ab Montag mit Sport aus?

Der Lehrgangsbetrieb ist wieder gestattet. Die Obergrenzen für den Outdoor- und Indoor-Sport von 20 Personen werden aufgehoben. Die Teilnehmerbegrenzung ist dann abhängig von der Raumgröße und der Art der Belüftung.