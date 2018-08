Soziales Ab September gibt es Pflegegeld Hans Fischer pflegt zuhause seine Mutter und hat auch einen Antrag gestellt. Der Freistaat will damit die Arbeit honorieren.

Von Maximiliane Gross

Merken

Mail an die Redaktion Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung kostet viel Geld, Zeit und Nerven. Foto: Jens Wolf/dpa

Wenn Elisabeth Fischer (94) abends ins Bett geht, bedeutet das für ihren Sohn Hans noch lange nicht, dass er durchatmen kann. Der 59-Jährige pflegt seine schwerkranke Mama seit drei Jahren zuhause, eigentlich ein Full-Time-Job. Für Fischer nicht der einzige, er arbeitet auch noch Vollzeit als Bauzeichner – allerdings mit Home-Office. Die Vorstellung, eine Nacht lang durchschlafen zu können, ist für ihn ein Wunschgedanke, denn seine Mutter muss drei- bis viermal pro Nacht auf die Toilette.

„Es tut schon weh, die eigene Mama so sehen zu müssen.“ Hans Fischer



Elisabeth Fischer hat Pflegegrad drei, zwei künstliche Hüftgelenke, ist herzkrank, kann sich alleine so gut wie überhaupt nicht fortbewegen und wird durch einen Luftkompressor zusätzlich beatmet. Durch ihren Pflegegrad fällt sie ins Raster für das neu geschaffene Landespflegegeld in Höhe von 1000 Euro jährlich, das der Freistaat ab September an Pflegebedürftige und deren Angehörige auszahlt. Anspruch darauf haben rund 360 000 Menschen mit Hauptwohnsitz in Bayern. 224 939 von ihnen hätten die zusätzliche Zahlung bereits beantragt, wie Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (CSU) gegenüber der Mittelbayerischen mitteilt. Ausgezahlt wird das Geld ab 5. September. „Ab diesem Tag werden für die bis dahin bearbeiteten Anträge täglich bis zu 15 000 Überweisungen getätigt“, verspricht Huml. In diesem Jahr ist noch das Landesamt für Finanzen für die Verfahren zuständig, ab kommendem Jahr dann das eigens dafür geschaffene Landesamt für Pflege.

Unter welchen Voraussetzungen das Landespflegegeld beantragt werden kann und was beachtet werden muss, sehen Sie im Video:

Kleiner Aufwand, großer Nutzen

Bei der Vorstellung des Landespflegegeldes im Frühjahr sagte Huml, dass es der Regierung vor allem darum gehe, die Betroffenen zu unterstützen und die Zahlung unbürokratisch abzuwickeln. Das betont sie jetzt nochmals: „Unserem Ministerpräsidenten und mir ist es sehr wichtig, dass das Geld schnell bei den Menschen ankommt.“ Wer sich mit dem Thema Pflege schon einmal auseinandersetzen musste, weiß, wie groß der bürokratische Aufwand ist, um Pflegegeld und Pflegegrad zu beantragen und vor allem genehmigt zu bekommen. Eine schnelle, zusätzliche Lösung ist für Betroffene damit quasi ein Hauptgewinn.

Auch Hans Fischer hat den Antrag auf Landespflegegeld bereits gestellt – gleich am zweiten Tag nach Bekanntwerden. Eine Rückmeldung hat er bislang nicht erhalten, ist aber guter Dinge. Der Antrag selbst bereitete dem 59-Jährigen keine Probleme. „Das ging ganz schnell, eine Seite ausfüllen, ein paar Dokumente dazu und online oder per Post abschicken“, erklärt er. Wenn sein Antrag bewilligt wird, muss Fischer ihn nicht jährlich neu einreichen.

Mit den 1000 Euro, die ihm für seine Mama damit zusätzlich zur Verfügung stünden, würde er Unkosten decken. Die Krankenkasse bezuschusst zum Beispiel Windelhosen, den Rest muss die Familie aber selbst tragen. „Meine Mama braucht am Tag zwei bis drei Windelhosen. Eine kostet nicht ganz zwei Euro, da kommt schon was zusammen“, sagt Fischer. Wie es andere Betroffene handhaben, könne er nicht sagen. Denn wofür das Geld verwendet wird, interessiert den Freistaat bei der Genehmigung nicht.

Landespflegegeld ist Chefsache

Normalerweise sind in Bayern für Pflegeangelegenheiten die Bezirke zuständig. Anders ist es nun beim Landespflegegeld. Dieses Projekt machte Ministerpräsident Markus Söder zur Chef- und damit zur Freistaat-Angelegenheit. Viele Betroffene äußerten im Vorfeld Bedenken, dass ihnen die zusätzliche Zahlung am Ende nicht bleiben könnte. Diese Sorge schafft der Bezirk aus der Welt und betont, dass „das Landespflegegeld nicht im Rahmen von Einkommen als zweckgebundene Leistung zur teilweisen Deckung der Heimkosten herangezogen wird“. Das heißt, es wird nicht angerechnet. Der anfängliche Vorwurf, dass vollstationär Pflegebedürftige nichts von der Zahlung hätten, ist somit unbegründet. Auch Huml erklärt nochmals, dass der Sinn des Landespflegegeldes die finanzielle Anerkennung sei. Sie diene dazu, „andere Menschen oder sich selbst etwas Gutes zu tun, was sie sich sonst nicht leisten können.“

Das Landesamt für Pflege Standort: Das neu geschaffene Landesamt für Pflege hat seine Räumlichkeiten im ehemaligen Bundeswehrkrankenhaus in Amberg. Die Behörde begann dort im Juli 2018 offiziell mit ihrer Arbeit.

Leitung: Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) ernannte Markus Schick zum Präsidenten des Landesamts für Pflege (LfP). Der Arzt und Tierarzt war zuvor seit 2008 Vizepräsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen. Er leitete dort bereits den Aufbaustab für das LfP.

Projekte: Das Landesamt soll den Ausbau der Pflege-Infrastruktur vorantreiben und jährlich neue Pflegeplätze schaffen. Geplant sind dabei mindestens 500 neue Plätze in der Kurzzeitpflege und rund 1000 neue stationäre Pflegeplätze pro Jahr. Diesen Ausbau lässt sich der Freistaat jährlich circa 60 Millionen Euro kosten. Zudem soll die Behörde Aufgaben in der Hospiz- und Palliativversorgung, der Demenzstrategie und im Bereich Ehrenamt in der Pflege übernehmen. Um alle Projekte umsetzen zu können, plant der Freistaat mit rund 350 Beschäftigten im LfP.

In der Bevölkerung stößt das Landespflegegeld auf positive Resonanz, so auch bei Hans Fischer: „Es ist nicht die Welt, aber trotzdem etwas, was wir bis jetzt nicht hatten.“

Trotz aller Herausforderungen steht für Fischer nicht zur Debatte, seine Mama in einem Pflegeheim unterzubringen. Er habe sich schon ein paar Heime angeschaut, etwas Passendes war nicht dabei. „Das bringe ich auch noch nicht übers Herz, vor allem nicht, weil sie geistig noch einigermaßen fit ist. Sie würde das Leben dort ja mitbekommen“, sagt ihr Sohn. Unterstützung bekommen Elisabeth und Hans Fischer trotzdem – vom Pflegedienst und von Fischers Frau Petra. Denn Waschen oder Duschen könnten die Fischers Mama Elisabeth nicht. Aber immerhin kann sie an guten Tagen mit ihrem Rollator einige Schritte durch die Wohnung ihres Sohnes gehen, gemeinsam mit der Familie essen oder im Wohnzimmersessel sitzen und fernsehen. Für diese Momente mit seiner Mama nimmt Fischer viel auf sich. Verständlich, denn die gemeinsame Zeit, die ihnen bleibt, ist endlich.

Weitere Nachrichten aus dem Freistaat lesen Sie hier.