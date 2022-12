Viele Staus Ab Wochenmitte: ADAC erwartet Reisewelle zu Weihnachten

Der ADAC hat Autofahrer vor vielen Staus in der Reisewelle zu Weihnachten gewarnt.

Diese beginne bereits Mitte der Woche und werde zwischen Donnerstagnachmittag und Freitag ihren Höhepunkt erreichen, teilte der Automobilklub am Montag in München mit. An beiden Tagen würden Reisende auf den Berufsverkehr treffen. Erst ab Heiligabend am Samstag sei mit einer Entspannung zu rechnen.







Am Nachmittag des zweiten Weihnachtstags drohe allen Autofahrern zähfließender Rückreiseverkehr. Viele Reisende kehrten dann von ihrem Weihnachtsurlaub oder ihren Familienbesuchen zurück. Das Verkehrsaufkommen werde jedoch nicht so stark wie zu Beginn des Weihnachtswochenendes ausfallen.

Der Verkehr von Skiurlaubern in die Alpenländer dürfte in diesem Winter etwas geringer als vor der Coronapandemie ausfallen. Skiurlaube seien mittlerweile deutlich teurer als in den Vorjahren, erklärte der ADAC weiter. Viele dürften sich deshalb für einen Heimaturlaub entscheiden.

− afp