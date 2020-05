Anzeige

Verbände Abba-Star neuer Präsident von Urheber-Dachvereinigung Der ehemalige Abba-Star Björn Ulvaeus ist zum neuen Präsidenten der Urheber-Dachvereinigung CISAC gewählt worden.

München.Die CISAC vertritt mehr als 230 Verwertungsgesellschaften in über 120 Ländern und setzt sich international für eine faire Entlohnung von Komponisten und Autoren ein, wie die deutsche Gesellschaft Gema in München mitteilte. Ulvaeus wurde am Freitag in einer virtuellen Sitzung der CISAC-Generalversammlung für drei Jahre zum neuen Präsidenten gewählt. Der 75-Jährige folgt auf den französischen Pionier der elektronischen Musik Jean-Michel Jarre.

Ulvaeus ist Mitbegründer der schwedischen Band Abba und Autor von mehr als 150 Hi ts und Musicals. Gemeinsam mit Benny Andersson zählt er zu einem der erfolgreichsten Songwriter-Duos überhaupt und hat sich schon bei den Verhandlungen rund um die EU-Urheberrechtsrichtlinie engagiert. „Ich habe mir als Songwriter und Künstler einen sehr guten Lebensunterhalt verdient und hatte das Glück, mit meiner Kunst großen Erfolg zu haben“, sagte Ulvaeus laut Mitteilung. Als Präsident wolle er nun die nächste Generation von Urhebern bei ihrer Arbeit unterstützen.

Die CISAC setzt sich weltweit für mehr Rechte, höhere Tantiemen und insgesamt bessere Bedingungen für Urheber in den fünf Bereichen Musik, audiovisuelle Medien, bildende Kunst, Theater und Literatur ein. Die CISAC-Gemeinschaft sichert nach eigenen Angaben den Lebensunterhalt von mehr als vier Millionen Urhebern und ist für die Einziehung von Lizenzeinnahmen und Tantiemen in Höhe von 9,6 Milliarden Euro weltweit verantwortlich.