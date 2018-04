Atomkraft

Abbauerlaubnis für Block B in Gundremmingen steht noch aus

Mehr als drei Monate nach dem Abschalten von Block B des Kernkraftwerks Gundremmingen ist die Genehmigung zum Abbau des Meilers noch nicht in Sicht. Die Antragsunterlagen seien noch immer in der Überprüfung durch Behörden und Gutachter, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in München. Ein Entwurf des Genehmigungsbescheids müsse dann auch noch dem Bundesumweltministerium in Berlin vorgelegt werden. „Zum Zeitpunkt einer möglichen Genehmigungserteilung kann noch keine Aussage getroffen werden“, sagte der Sprecher.