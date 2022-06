Amberg-Sulzbach Abbremsen wegen Umleitung: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Auffahrunfall in der Oberpfalz schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 60-Jährigen ins Uniklinikum Regensburg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann ist am Samstag gemeinsam mit mehreren anderen Motorradfahrern bei Hohenburg (Landkreis Amberg-Sulzbach) unterwegs gewesen.

dpa