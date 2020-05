Anzeige

Kriminalität Abi-Diebstahl: Täter weiter unbekannt Die Kripo sucht immer noch nach den Übeltätern, die in Bamberg Abituraufgaben aus einem Tresor gestohlen haben.

Merken

Mail an die Redaktion Die bislang unbekannten Täter öffneten den Tresor gewaltsam. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Bamberg.Nach dem aus einem Bamberger Gymnasium sucht die Kriminalpolizei weiter nach den Tätern. Die Ermittlungen laufen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Unbekannte waren vergangene Woche zwischen Donnerstag und Sonntag in die Schule eingebrochen, hatten einen Tresor gewaltsam geöffnet und mehrere Unterlagen gestohlen. Darunter waren Prüfungsaufgaben für das Deutsch-Abitur. Die bayerischen Schülerinnen und Schüler bekamen deshalb am Mittwoch bei den Abitur-Prüfungen Ersatzaufgaben gestellt. (dpa)