Fussball Abiama trifft doppelt für Fürth: 3:0 gegen Unterhaching Dank zweier Treffer von Stürmer Dickson Abiama hat die SpVgg Greuther Fürth ihren ersten Sommer-Test gewonnen.

Mail an die Redaktion Ein Fußball fliegt ins Netz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Fürth.Der fränkische Fußball-Zweitligist gewann in seinem zweiten Vorbereitungsspiel am Freitag mit 3:0 (2:0) gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching. Der neue Stürmer Abiama bescherte den Fürthern die Halbzeitführung (21. Minute, 32.). Wenige Minuten vor dem Ende erhöhte noch Julian Green (87.). Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl hatte Abiama vom benachbarten Bayernligisten SC Eltersdorf verpflichtet. In ihrem ersten Test hatten die Fürther gegen den SV Wehen Wiesbaden 2:2 gespielt.