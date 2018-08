Feste

Abkühlung pünktlich zum Friedensfest in Augsburg

Pünktlich zum deutschlandweit einzigen Stadt-Feiertag kam die kalte Dusche: Kurz vor dem offiziellen Beginn der Feierlichkeiten zum „Hohen Friedensfest“ in Augsburg hat ein Regenschauer die Temperatur am Mittwoch spürbar sinken lassen. Der Rathausplatz war deshalb auch nicht so voll wie in manchen Vorjahren. Doch mehr als 1000 Gäste waren bei der traditionellen großen Friedenstafel dabei. Sie nehmen dabei an den Tischen Platz und teilen die von zu Hause mitgebrachten Lebensmittel.