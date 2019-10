Hilfsorganisationen Abrechnungsaffäre: ASB-Vorsitzender legt alle Ämter nieder Im Sog der Abrechnungsaffäre beim Rettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist der Landesvorsitzende Hans-Ulrich Pfaffmann zurückgetreten.

Merken

Mail an die Redaktion Das Logo des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) am Rande einer Pressekonferenz. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Erlangen.„Ich übernehme für diese Lage die politische Verantwortung und gebe sämtliche Funktionen im ASB Bayern mit sofortiger Wirkung zurück“, schrieb der frühere SPD-Landtagsabgeordnete in Bezug auf die Unregelmäßigkeiten bei Abrechnungen in einer Stellungnahme am Mittwoch. Tags zuvor war der schriftliche Zwischenbericht eines Wirtschaftsprüfers bekanntgeworden.

Der Bericht geht davon aus, dass in den Jahren 2009 und 2016 massiv Unregelmäßigkeiten bei Abrechnungen für Rettungsdienstleistungen aufgetaucht waren. Die Vorwürfe waren im April bekanntgeworden und haben sich inzwischen verdichtet. Die Staatsanwalt Fürth-Erlangen ermittelt wegen Betrugs in einem besonders schweren Fall. Im Zentrum der Anschuldigungen steht auch der frühere ASB-Landesgeschäftsführer Thomas Klüpfel.