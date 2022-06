G7-Gipfel Abreise von Biden: Straßensperren in Garmisch-Partenkirchen

Wegen der möglichen Durchfahrt des Autokonvois von US-Präsident Joe Biden gibt es in Garmisch-Partenkirchen weiträumige Straßensperren. Besonders betroffen war am Dienstagvormittag die Bundesstraße 2, die durch die Stadt führt. So durfte die Straße von Passanten nicht mehr überquert werden, obwohl der US-Präsident noch auf Schloss Elmau war, wie Fernsehbilder zeigten.

dpa