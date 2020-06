Anzeige

Kirche Abreise von Papst Benedikt am Montag geplant Die Rückreise des emeritierten Papstes Benedikt in den Vatikan ist nach Bistumsangaben für Montag geplant.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. besucht das Grab seiner Eltern und Schwester bei Regensburg. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Genaue Uhrzeiten stünden noch nicht fest, hieß es am Sonntag. Der 93-Jährige hält sich seit Donnerstag in Regensburg auf, wo er überraschend seinen schwer erkrankten Bruder Georg Ratzinger besucht. Wie schon in den vergangenen Tagen ließ sich Benedikt auch am Sonntagmorgen mit einem rollstuhlgerechten Wagen des Malteser-Hilfsdienstes zur Wohnung des Bruders fahren. Dort feierten sie eine Messe.

Am Samstag besuchte der frühere Papst gemeinsam mit seinem Privatsekretär Georg Gänswein und dem Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer sein früheres Wohnhaus in der wenige Minuten entfernten Gemeinde Pentling sowie das Grab seiner Eltern und seiner Schwester.