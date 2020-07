Anzeige

Kirche Abschied am Sarg von Georg Ratzinger Zahlreiche Menschen haben in Regensburg Abschied von Georg Ratzinger genommen.

Mail an die Redaktion Trauervesper der Domspatzen für Georg Ratzinger. Foto: Uwe Moosburger/Bistum Regensburg/dpa

Regensburg.In der Stiftskirche St. Johann neben dem Dom gedachten sie des Domkapellmeisters, der vergangenen Mittwoch im Alter von 96 Jahren gestorben war. Es lag ein Kondolenzbuch aus, in dem die Menschen ihre Gedanken zum Tod Ratzingers ausdrücken konnten. Der jüngere Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hatte von 1964 bis 1994 die Regensburger Domspatzen geleitet. So kamen auch einige ehemalige Chorsänger an den mit weißen Rosen und orangefarbenen Gerbera geschmückten Sarg.

Das Requiem für Ratzinger findet am Mittwoch im Regensburger Dom statt. Zelebriert wird es von Bischof Rudolf Voderholzer. Anschließend folgt die Beisetzung auf dem Unteren Katholischen Friedhof im Stiftungsgrab der Regensburger Domspatzen. Papst Benedikt wird bei der Trauerfeier nicht erwartet. Er hatte seinen Bruder vor knapp drei Wochen überraschend am Krankenbett besucht.